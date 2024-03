03 marzo 2024 a

a

a

Bollettino dal campo di battaglia della contemporaneità. In Ucraina la Russia riconquista terreno e l’esercito di Kiev, a corto di munizioni e copertura aerea, ripiega. Un altro fronte della “terza guerra mondiale a pezzi” è in piena escalation da quando il 7 ottobre del 2023 i terroristi di Hamas invadono Israele per compiere uno sterminio di civili (...)



Clicca qui, registrati gratuitamente e leggi l'editoriale integrale di Mario Sechi