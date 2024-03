Abruzzo, i timori di Elly Schlein: "Bisogna restare uniti"

11 marzo 2024 a

Dopo la sconfitta alle regionali in Abruzzo dove è stato riconfermato il governatore uscente del centrodestra Marco Marsilio, a sinistra si riflette sul "campo largo". La prossima partita è in Basilicata dove il centrosinistra non ha ancora un candidato. Il Pd infatti punta su Chiorazzo ma il Movimento 5 stelle e Azione vogliono dire la loro per arrivare a una scelta condivisa.

Al momento Elly Schlein e Giuseppe Conte non hanno parlato e si sono tenuti ben lontani da giornalisti e telecamere. Maria Teresa Meli, in un retroscena su Il Corriere della Sera, rivela però che i due leader "si sarebbero sentiti nella notte. Il timore grosso è che al di là della sconfitta comune, i due partiti principali della coalizione valutino diversamente i risultati ottenuti dalle proprie liste: il Pd ha tenuto, i cinque stelle hanno registrato un crollo".

A questo punto, si chiede la Meli, "quanto influirà questo sulla tenuta del campo largo? I pentastellati saranno tentati da un’operazione smarcatura per cercare di recuperare consensi? E la parte del Pd più scettica nei confronti dell’alleanza con gli ex grillini potrà pensare di forzare la mano per tentare strade diverse?".

La segretaria del Partito democratico per ora conferma la sua linea: "Bisogna restare uniti". Ma attenzione, scrive ancora Maria Teresa Meli, "le prossime ore diranno se sarà davvero così".