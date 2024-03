Alessandra Todde, "manca il verbale": a quando slitta la proclamazione

18 marzo 2024 a

Bisogna attendere il verbale definitivo della Corte d'appello di Cagliari per la proclamazione ufficiale di Alessandra Todde come governatrice della Sardegna. In ogni caso, si tratterebbe solo di una formalità, dal momento che al termine dei conteggi si è stabilito che sono stati 3061 i voti di differenza tra la candidata del centrosinistra e quello del centrodestra Paolo Truzzu. La notizia sul distacco, anticipata dalle agenzie di stampa, è stata però smentita dal presidente della Corte, il quale ha comunicato che "le operazioni di conteggio per l'attribuzione dei seggi su base regionale e circoscrizionale finalizzate alla proclamazione del presidente e dei consiglieri sono tuttora in corso".

Intanto la Todde ha dichiarato: "La proclamazione avverrà probabilmente mercoledì mattina (20 marzo, ndr), sono i tempi del tribunale, ma sappiamo che il divario è ulteriormente aumentato, per questo oggi sarà una giornata di festa e di lavoro con gli eletti, per correre rispetto ai problemi da affrontare in via prioritaria". La presidente della regione ne ha parlato con i giornalisti al suo arrivo all'hotel Mistral 2 di Oristano per il primo vertice convocato con tutti gli eletti del campo largo.

Sardegna, proclamazione ufficiale per la Todde: cambiano i numeri, il distacco finale su Truzzu

"Oggi - ha proseguito la governatrice - lavoreremo in condivisione su quanto ci attende, per riuscire a costruire una squadra coesa che possa seguire sin da subito sia in consiglio che nel governo i problemi da affrontare". E ancora: "Parleremo di priorità e di tempi, che sono celeri e su questo vogliamo segnare la discontinuità rispetto alla giunta precedente". Sulla sua giunta, invece, ha fatto sapere che "a noi interessa avere la squadra migliore, è importante continuare il confronto, è rispettoso confrontarsi con chi è stato eletto, oggi per esempio sappiamo che è stato eletto un nuovo consigliere M5s e siamo contenti".