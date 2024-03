Decaro, Gasparri picchia duro: "Solidali, anche Pinocchio fu vittima di incomprensioni"

25 marzo 2024 a

Il gran ballo della sinistra in Puglia convince davvero poco. Prima la manifestazione di piazza, poi le parole di Emiliano che parla del presunto incontro tra Decaro e la sorella di un boss, poi ancora le smentite e oggi la nuova versione di un "avvistamento in auto" di alcune persone le gate probabilmente alla malavita. Una vera e propria commedia che sta mettendo in grande imbarazzo la giunta Decaro in odor di scioglimento per le inchieste sulla mafia che hanno coinvolto anche l'amministrazione comunale del capoluogo pugliese.

E ora Maurizio Gasparri, presidente dei senatori per Forza Italia, mette nel mirino proprio il sindaco di Bari: "Voglio esprimere pubblica e sentita solidarietà al sindaco di Bari Decaro che sta attraversando un periodo particolarmente sfortunato. Una società municipalizzata controllata dal Comune in un settore del quale lui, da sindaco, detiene la delega, viene infestata, secondo le accuse della Procura, da criminali e lui non se ne accorge. Per pura sfortuna. Durante un comizio, dopo le sue lacrime, vere?, Emiliano racconta di una visita fatta dall’allora sindaco di Bari, per l’appunto Emiliano, con il suo assessore del tempo Decaro a casa di una sorella di un boss a cui Decaro sarebbe stato affidato. L’attuale sindaco di Bari apprezza le parole di Emiliano, accanto al quale era sul palco, e solo ventisei ore dopo fa una smentita visto l’imbarazzo che il racconto sconcertante di Emiliano aveva suscitato. Poi dopo una presunta visita a una sorella del boss spunta una foto di Decaro con un’altra sorella e con un’altra parente dello stesso boss".

"Quando scioglievano il mio Comune tu dov'eri?!": la lettera che imbarazza Decaro

Poi ha aggiunto: "Ovviamente, come capita a tutte le persone pubbliche, Decaro sostiene che la foto è stata casuale e che non sapesse chi fossero le donne ritratte. Insomma una serie di circostanze: criminali nelle aziende, visite raccontate da Emiliano e smentite da Decaro, foto con parenti dello stesso personaggio scattate per caso e diffuse però sui social network con commenti di altri familiari del boss molto compiaciuti. Un periodo sfortunatissimo per Decaro. Quindi siamo solidali e gli crediamo. Anche Pinocchio fu vittima di incomprensioni e tutti quanti lo amiamo e lo teniamo in un angolo dei nostri ricordi più lieti dell’infanzia".