Sondaggio Swg, FdI davanti a tutti. Crescono Pd, M5s e Lega: crolla Santoro

02 aprile 2024 a

a

a

Il sondaggio Swg di inizio settimana fotografa una situazione quasi cristallizzata della politica italiana che si avvicina sempre di più al voto per le Regionali in Basilicata, ma anche al voto per le Europee di giugno prossimo. Dando un rapido sguardo ai numeri FdI resta sempre in testa alle preferenze con una lieve flessione dello 0,3 per cento. Il partito di Giorgia Meloni che guarda tutti gli altri dalla vetta della classifica si attesterebbe al 26,7 per cento. Dietro, staccato, c'è il Pd che guadagna uno 0,2 per cento e si posiziona al 20,1 per cento. Il Movimento Cinque Stelle guadagna qualche briciola e rispetto a sette giorni fa sale dello 0,2 per cento portandosi al 15,8.

La Lega cresce e tocca l'8,5 per cento restando davanti a Forza Italia. Il Carroccio guadagna uno 0,2 in una settimana. Forza Italia stabile, con una lieve flessione dello 0,1, si posiziona al 7,6 per cento. Invece in coda la situazione è la seguente: Avs ed Azione risultano entrambe sopra al 4%.

Il sondaggio che mette all'angolo il centrosinistra: boatos dalla Basilicata, cosa accadrà

Verdi e sinistra sono ora al 4,1% e piccola crescita per Azione al 4,1% (+0,1%). Resta stabile Italia viva al 3,4% mentre +Europa raggiunge il 2,9% (+0,1%). E Michele Santoro? Crollo. La lista Pace Terra Dignità di Santoro viene quotata all'1,4% (-0,2%). Insomma si avvicina sempre di più alle prodezze di Giggino Di Maio che viaggiava sotto la quota dell'1 per cento. Il teletribuno è sulla buona strada per raggiungerlo.