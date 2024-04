Sondaggio Piepoli, sprofondo rosso per Schlein: quanto perde il Pd in 2 settimane

06 aprile 2024 a

Si conferma primo partito Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, col 28% dei consensi: lo rileva l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Piepoli per il Giornale. La forza politica della premier non ha né perso né acquisito punti percentuali rispetto alla rilevazione di 15 giorni fa. A tal proposito, Nicola Piepoli scrive che non è cambiato granché neanche per quel che riguarda gli altri partiti: "Ciò che è capitato in questi 15 giorni non ha mutato le carte in tavola in termini pre-elettorali e gli eventi si sono un po' rattrappiti e banalizzati".

Stabili anche gli altri due partiti di centrodestra: la Lega di Matteo Salvini è all'8,5% mentre Forza Italia di Antonio Tajani è all'8%. All'1,5% Noi moderati di Maurizio Lupi, che pure non ha subito variazioni. In calo, invece, il primo partito d'opposizione: il Pd di Elly Schlein perde lo 0,5% e scende al 19,5, dunque di nuovo sotto la soglia del 20%. In salita, al contrario dei dem, i grillini di Giuseppe Conte: il Movimento 5 Stelle acquista uno 0,5% in più in due settimane e arriva così al 17%. A seguire ci sono, entrambi al 4%, Alleanza Verdi-Sinistra e Azione di Carlo Calenda. Infine troviamo +Europa al 3,5% (+0,5) e Italia Viva al 3,5 (-0,5).

Secondo Piepoli, i partiti che si sono rafforzati di più in termini di immagine sono Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle: "Il primo si è rafforzato per il consolidamento dell’immagine del suo leader, Giorgia Meloni, il cui gradimento personale sale. Il secondo penserei che abbia guadagnato qualcosa in funzione del suo netto schierarsi per il pacifismo che, in questo istante, suona per molti italiani affascinante quasi come per Ulisse le sirene".