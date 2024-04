Michele Emiliano, il sistema fondato sul trasformismo: Puglia in vendita

07 aprile 2024 a

«Se ti sei venduto tu, perché non mi posso vendere pure io?». Il celebrato cambiamento di cui la sinistra pugliese si vanta, altro non è che trasformismo e nella regione lo sanno tutti. I cittadini hanno visto un’intera classa dirigente traslocare dal centrodestra alle giunte di Michele Emiliano e Antonio Decaro in cambio di incarichi e poltrone e non hanno fatto che imitare i loro eletti, vendendosi per 50 euro, uno scaldabagno, qualche buono di benzina. Chi può giudicarli?

Elly Schlein sul palco di Bari ha fatto un discorso tutto contro Conte e i grillini, che accusano il Pd di comprare i voti, e ha provato a tirarsi fuori dalle inchieste al grido: «Noi non abbiamo bisogno di questi traffici». Viva l’orgoglio, la segretaria ragiona da Roma, prova a puntellare la statua cadente della questione morale e della presunta superiorità dem, su cui il leader di M5S la attaccherà da qui alle elezioni Europee, ma parla ignorando la realtà. (...)

