"Alessandra Todde usa i profili della Regione per la tv": scoppia il caso

18 aprile 2024 a

Alessandra Todde finisce sotto il fuoco delle polemiche. "La presidente Alessandra Todde oggi, giovedì 11 aprile, dalle 21 su Videolina. #laregionecomunica"; "La Presidente Todde, oggi alle 20 e 30, su LA7. #laregionecomunica". "Sono due post pubblicati nel profilo istituzionale Facebook della Regione autonoma della Sardegna accompagnati dall’immagine della presidente Todde con i loghi dell’amministrazione regionale e delle TV private citate", segnala Fausto Piga, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

"Una modalità di comunicare e di informare i cittadini sicuramente al passo con i tempi, ma non mi pare che si tratti di notizie istituzionali che giustificano l’uso di risorse pubbliche per la loro divulgazione".

Sardegna, prima grana per la Todde (a tempo record): quel bivio sulle elezioni

"Sia chiaro: se la Todde quando va in tv vuole informare i suoi follower è assolutamente libera di farlo", argomenta l’esponente dell’opposizione, "ma lo faccia con i propri canali di comunicazione evitando di pubblicizzare le sue apparizioni televisive private con l’uso di risorse pubbliche e l’uso della comunicazione istituzionale della Regione". "Sorprende come la parte politica della Presidente Todde, sempre attenta a sprechi e soprusi, non si sia messa nessuno scrupolo", conclude Piga. "Sono sicuro che la Governatrice mi darà ragione e si cambierà registro". Insomma la Todde ama forse avere i riflettori puntati addosso, a quanto pare...