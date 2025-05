Sessant'anni di storia nelle sigle dei programmi tv

Non è da oggi che «la vita è tutta un quiz». Succedeva pure nell’87 ai tempi di Indietro tutta ed il fenomeno, già all’epoca, risultava così pervasivo che Renzo Arbore aveva inteso esprimere il proprio disappunto con una sigla spensierata soltanto all’apparenza, ma che celava un disincanto profondo per lo stato delle cose. La sigla finale, Vengo dopo il tiggì, raccontava di un uomo che prima di andare a letto con la sua compagna doveva, necessariamente, informarsi col telegiornale della sera. Oggi le cose vanno in maniera differente: con l’informazione spalmata ad ogni ora, gli alibi per il non adempimento dei doveri di coppia risultano spendibili per tutto l’arco della giornata. Sono cambiate, nel tempo, un mucchio di cose.

Non ci sono più le sigle televisive, che avevano un ruolo essenziale nella conformazione dei programmi.

La sigla, come da definizione del conduttore Daniele Piombi, «è l’abito indossato dai titoli di testa e dai titoli di coda di un programma televisivo». Un bel giorno qualcuno, non si sa chi, ha avuto la brillante idea di dismettere quell’abito e gli altri, a ruota, ne hanno condiviso il proposito. La storia delle sigle è appassionante e c’è chi, con impegno certosino, ha voluto consegnare i risultati della sua ricerca al riguardo. Claudio Federico quattro anni fa scrisse un libro che ora ritorna in commercio, in una edizione aggiornata dal titolo Attenti alle sigle! (di nuovo). Testa e coda dei programmi Tv (Ed. Efesto, p. 592, euro 23,75).