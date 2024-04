Antonio Scurati, l'intervista all'emittente tedesca: "Da Meloni metodo fascista"

24 aprile 2024 a

Antonio Scurati continua a cavalcare i suoi 15 minuti di celebrità e torna a parlare. Lo scrittore è stato intervistato dall'emittente tedesca Ard, dove ha raccontato la sua versione dei fatti sul monologo che non è andato in onda su Rai Tre. Nell'articolo sul suo portale Tagesschau, Ard riporta che "secondo la Rai, il contratto con lo scrittore Scurati è stato annullato a causa della sua elevata richiesta di compenso, che sarebbe stata di 1.800 euro. Per Scurati si tratta di un volgare pretesto, di una menzogna. La somma che Meloni aveva indicato non era corretta", scrive l'emittente tedesca. "Lei (Giorgia Meloni, ndr) lancia un attacco personale e così sposta il problema. Io la scredito, la insulto, la attacco personalmente. 100 anni fa, questo era il metodo fascista. Non si parlava di contenuti, ma si attaccava la persona" puntualizza Scurati.

Lo scrittore è poi tornato ad attaccare il Presidente del consiglio sulla questione fascismo: "Ho criticato il fatto che durante i 19 mesi del governo Meloni, la presidente del Consiglio ha insistito nel leggere la storia secondo il suo background neofascista, in altre parole: ha scaricato la colpa delle stragi e degli eccidi sui nazisti tedeschi, anche se i fascisti di Salò erano complici e collaborazionisti".

Anche l'emittente tedesca non risparmia critiche a Giorgia Meloni, individuando il suo esecutivo come responsabile degli addii di alcuni conduttori della Rai: "Il fatto che in Italia i partiti rivendichino l'accesso diretto all'emittente pubblica Rai non è una novità. Ma nell’ambito di una riforma giuridica, dal 2016 l’istituzione è diventata sempre più dipendente dal rispettivo governo", scrive ancora Ard, aggiungendo che "poco dopo l’insediamento del governo Meloni, nell’ottobre 2022, sono stati sostituiti manager influenti e se ne sono andati noti giornalisti e conduttori come Fabio Fazio, Bianca Berlinguer e Lucia Annunziata. Adesso anche Amadeus ha voltato le spalle alla Rai; il popolare conduttore ha più volte ottenuto ascolti da sogno con il suo programma".