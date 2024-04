Caserta, sfregio sul manifesto di Giorgia Meloni. Insorge FdI: "Non è più accettabile"

24 aprile 2024 a

"Bugiarda e nazista". Queste le parole sull'adesivo appiccicato sopra il manifesto di Giorgia Meloni a Caserta. L'ennesimo sfregio verso il Presidente del Consiglio che però da Fratelli d'Italia non vogliono lasciar passare sotto silenzio. Il grave gesto è stato infatti segnalato dall'europarlamentare di FdI Chiara Maria Gemma tramite una nota.

"Offese e atteggiamenti di ostilità nei confronti della premier Giorgia Meloni non sono più accettabili. Questa mattina su un manifesto a Caserta con l’immagine della presidente del Consiglio è stato affisso un cartello con parole pesanti da condannare. Spero che l’amministrazione comunale si attivi per eliminare qualsiasi traccia di questo abuso". L'esponente del gruppo dei Conservatori europei ha poi continuato: "Sono certa che si tratti di un gesto isolato ma è un segnale preoccupante, anche in vista delle elezioni europee e amministrative in molti Comuni".

Netta la condanna anche da parte degli esponenti locali del partito di Giorgia Meloni. Il consigliere comunale di Caserta Pasquale Napoletano ha detto: "Aspetto di conoscere le azioni dell’amministrazione comunale per cancellare le tracce anonime e codarde di chi ha imbrattato legittime affissioni con gravissime accuse ed epiteti vergognosi all’indirizzo della presidente del Consiglio e del premier di un governo voluto dalla maggioranza degli elettori italiani. Aspetto anche di conoscere i commenti e le opinioni di tutte le parti politiche presenti nel Consiglio comunale". Il consigliere casertano ha definito l'accaduto un "atto rappresentativo e pericoloso, perché epilogo di inverosimili accuse circolate in questi giorni a livello mediatico".