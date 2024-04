Il caso farlocco della maglietta ai dirigenti

28 aprile 2024 a

a

a

La sinistra ora se la prende con una maglietta. «Quello che è accaduto a Pescara dove i due manager di Stato, Bruno Frattasi e Stefano Pontecorvo (rispettivamente capo della Cybersicurezza e presidente di Leonardo), hanno indossato la maglietta elettorale di Fratelli d’Italia è la dimostrazione di come ormai Giorgia Meloni stia trasformando lo Stato in una succursale di Fratelli d’Italia: sono ormai due facce della stessa medaglia. Lunedí presenteró una mia interrogazione alla premier su questi episodi di Pescara».

Il co-portavoce dei Verdi Angelo Bonelli, parte all’attacco: «Questo è un problema serio dal punto di vista democratico che indica come l’occupazione da parte della Premier di pezzi dello Stato sia ormai capillare. L’abbiamo visto con Corsini alla festa di Atreju, lo vediamo con la censura realizzata dalla Rai per reprimere le voci di dissenso e l’abbiamo visto oggi a Pescara». A Bonelli replica a stretto giro Giovanni Donzelli: «Mentre noi discutiamo dei progetti per cambiare l’Europa, la sinistra si impegna in una polemica sterile. In tutte le nostre iniziative, come accade per esempio ogni anno ad Atreju, i ragazzi di Gioventù nazionale consegnano una maglietta a tutti i partecipanti. Nel tempo, dunque, l’hanno ricevuta in dono anche noti esponenti del Pd, che grazie al cielo non hanno per questo aderito a FdI».