La rivoluzione conservatrice

29 aprile 2024





Meloni è cresciuta mangiando minestra e politica, il gusto per la lotta le scorre nelle vene, il campo di battaglia delle idee la galvanizza. Giorgia si candida alle elezioni europee e chi critica questa scelta non ha idea della posta in gioco, legge mappe che non esistono più. Meloni è in una fase della sua vita in cui la personalità è un destino, quello descritto dal reale fondatore del socialismo russo, Georgij V. Plechanov: «La funzione degli uomini veramente grandi consiste nell’essere i promotori, perché essi vedono più lontano e hanno una volontà più forte degli altri». Il discorso di Pescara va letto con il cannocchiale, è un giro d’orizzonte con un obiettivo ambizioso e per questo è un passo importante nella costruzione del partito conservatore che non è più un’eventualità ma una necessità. (...)



