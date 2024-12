Eddie Jordan, "tumore e metastasi. Ero in bici, come l'ho scoperto". Mondo della F1 sotto choc

13 dicembre 2024 a

Uno dei volti più riconoscibili e amati della Formula 1, Eddie Jordan, è gravemente malato. Lo storico manager che negli anni Novanta aveva portato nel circus delle quattro ruote la scuderia che portava il suo nome ha un tumore.

Ad annunciarlo è stato lo stesso 76enne imprenditore irlandese che passerà alla storia per aver scoperto e lanciato Michael Schumacher. "Tra marzo e aprile mi è stato diagnosticato un cancro piuttosto aggressivo, considerando quanto si è allargato", ha detto Jordan al podcast Formula for Success.

Le metastasi, ha spiegato Jordan si sono spinte fino alla colonna vertebrale e al bacino, rendendo il quadro complessivo ancora più complicato e drammatico. "Resistete e lottate, ci sono tante soluzioni", ha quindi spiegato lanciando un grande messaggio di speranza a tutti gli ascoltatori e agli appassionati di Formula 1.

"Avevo fatto il giro ciclistico di Città del Capo, in Sudafrica, ma poi all'improvviso non mi ero sentito al 100% - ha raccontato nel dettaglio il momento esatto in cui ha scoperto di essere malato -. Così sono andato dal medico e ho ricevuto questa diagnosi. Ci sono stati giorni molto difficili. Per fortuna stiamo uscendo fuori da questo periodo. Invito tutti a resistere e a lottare, perché ne vale la pena. Io ci sto riuscendo, tutti dovrebbero uscirne".