Giorgia Meloni si candida? "Repubblica" si inventa "l'escamotage"

29 aprile 2024

Titolo di ieri sul sito di Repubblica: «La premier: “Scrivete solo Giorgia sulla scheda per le Europee”. L’escamotage di Fdi per evitare che il voto venga annullato». Escamotage? Leggiamo cosa dice la Treccani: «Escamotage: in senso fig., inganno elegante o ingegnoso, gioco di abilità politica e diplomatica, o in genere sotterfugio per aggirare un ostacolo». Ecco, nel caso di Giorgia non ci sono inganni né sotterfugi. Semplicemente, come previsto in tutte le elezioni, scrivendo nelle liste elettorali “Giorgia Meloni detta Giorgia”, il voto dato a “Giorgia” sarà valido...