Cateno De Luca, malore dopo il comizio: le sue condizioni

Il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, è stato ricoverato al Policlinico di Messina ieri sera al termine di un comizio a causa di un malore. È quanto si legge in una nota. De Luca, prosegue la nota, era impegnato ieri in una serie di incontri nei comuni della riviera jonica per presentare il progetto politico per le europee Libertà. Il malore si è verificato al termine dell’ultimo comizio ad Itala. Prima De Luca era stato a Sant’Alessio, Furci, Roccalumera e Nizza. Una serie di incontri, sottolinea la nota, che De Luca aveva voluto fare fortemente nonostante già dalla mattina avesse la febbre molto alta. De Luca sta bene, precisa la nota, ma per precauzione è stato necessario il ricovero per alcuni accertamenti medici.

I medici hanno prescritto a Cateno De Luca la necessità di stare a riposo, pertanto tutti gli eventi in programma per oggi sono rinviati. Si prevede che De Luca riprenderà le sue attività pubbliche non appena possibile, conclude la nota. Intanto De Luca chiede un incontro a palazzo Chigi: "Chiediamo ufficialmente un immediato incontro al sottosegretario Fazzolari e allo staff della Meloni per discutere di estendere l’esenzione firme a tutti i partiti minori così da agevolare la democrazia ed evitare che il governo Meloni favorisca solamente il partito di Marco Rizzo con una norma ’ad personam’ a discapito di tutti gli altri partiti, creando un precedente gravissimo per un Paese che si definisce democratico. Così come è stato ricevuto ieri Rizzo a Palazzo Chigi, chiediamo un incontro entro le 11.00 per discutere di questa proposta. Se ciò non dovesse succedere e nel CdM di oggi delle 11.00 venisse approvata una norma ’ad personam’, saremmo davanti a un atto gravissimo di ’lupara governativa'". A quanto pare, nonostante il malore, De Luca non ha perso il linguaggio colorito che lo contraddistingue.