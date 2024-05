DiMartedì, scontro Storace-Piccolotti: "Si candida solo Salis!", "Vuoi buttarla in caciara"

01 maggio 2024 a

Eccoci a DiMartedì, la trasmissione condotta da Giovanni Floris su La7, la puntata è quella di martedì 30 aprile, sullo sfondo le elezioni europee, sempre più vicine.

Sono i giorni caldissimi delle liste, ormai chiuse, e delle candidature, confermate o saltate. Si dibatte anche dei leader di partito che scelgono di correre come capolista, una decisione presa da Giorgia Meloni, Elly Schlein ed Antonio Tajani.

In studio da Floris ecco Francesco Storace, Alessandro Di Battista ed Elisabetta Piccolotti, moglie del leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e a sua volta deputata. E dopo una breve digressione sui leader che si candidano oppure no, ecco la zampata di Storace: "Si candida solo la Salis tra i leader europei".

Il riferimento è ovviamente alla candidatura di Ilaria Salis con Alleanza Verdi Sinistra, una candidatura che ha l'obiettivo di eleggerla per concederle l'immunità e dunque la possibilità di uscire dalle carceri ungherese. Dopo la stoccata di Storace, interviene Floris: "Ma la sua candidatura ha un valore di battaglia contro lo stato di non diritto ungherese". Chi la prende malissimo, però, è ovviamente la Piccolotti: "Provoca solo perché spera di buttarla in caciara". E Storace, sornione, sorride...

