Giovanni Toti ai domiciliari, "favori in cambio di 74mila euro": i dettagli dell'inchiesta e i nomi coinvolti

07 maggio 2024

Corruzione elettorale, pratiche commerciali, Cosa Nostra. C'è di tutto nella clamorosa inchiesta che a Genova ha portato agli arresti domiciliari il governatore della Liguria Giovanni Toti, insieme ad alcuni dei più importanti imprenditori della regione. Tra i nomi di spicco coinvolti, quelli di Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’Autorità portuale e attuale ad del colosso dell'energia Iren (che in Borsa ha perso subito il 7%) e Aldo Spinelli, noto imprenditore portuale nonché ex presidente di Genoa prima e Livorno poi tra anni Novanta e Duemila.

A Toti e al suo capo di gabinetto Matteo Cozzani è stato contestato di aver accettato la promessa di Francesco Moncada (consigliere di amministrazione di Esselunga) di un finanziamento illecito rappresentato dal pagamento occulto di alcuni passaggi pubblicitari sul pannello esposto sulla Terrazza Colombo per la campagna elettorale comunale del 2022, a fronte dell'impegno di sbloccare due pratiche di Esselunga pendenti in Regione relative alla apertura di due punti vendita rispettivamente a Sestri Ponente e Savona.

Anche Cozzani, braccio destro del presidente, è finito ai domiciliari: è accusato di corruzione elettorale aggravato dalla circostanza di cui all'art. 416-bis.1 c.p. perché secondo i pm avrebbe agevolato l'attività di Cosa Nostra. In particolare avrebbe agevolato il clan Cammarata del Mandamento di Riesi con proiezione nella città di Genova. Al governatore Toti, spiega invece il Corriere della Sera, si contesta di avere accettato da Aldo e Roberto Spinelli le promesse di vari finanziamenti e ricevuto complessivamente 74.100 euro a fronte dell'impegno a "trovare una soluzione" per la trasformazione della spiaggia di Punta Dell'Olmo da libera a privata, agevolandone anche la pratica edilizia del relativo complesso immobiliare nonché approvare la pratica di rinnovo per 30 anni della concessione del Terminal Rinfuse alla Terminal Rinfuse Genova S.r.l. (controllata al 55% dalla Spinelli.) presso il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Immediate le ripercussioni politiche dopo la "bomba giudiziaria" che arriva un mese dalle prossime elezioni europee. La Commissione parlamentare Antimafia, presieduta da Chiara Colosimo, ha chiesto gli atti dell'inchiesta di Genova. Nelle ultime settimane la Commissione si è mossa nello stesso modo anche per altre inchieste su presunta corruzione o presunto voto di scambio. "Abbiamo fiducia nella magistratura e siamo garantisti, sempre: siamo certi che il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti saprà dimostrare la sua innocenza", ha commentato Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati di cui Toti è uno degli esponenti più noti a livello nazionale. Nella maggioranza di centrodestra spiccano le parole di Alfredo Antoniozzi, vice-capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera: "Così come a Bari anche a Genova bisogna rispettare le persone e il garantismo avendo fiducia nel sistema giudiziario. La politica eviti giudizi sommari e separi gli istinti di strumentalizzazione dalla necessità di rispettare sempre il principio di presunzione di innocenza".

Tra gli inquisiti, in diversi filoni d’inchiesta guidati da sei diversi pubblici ministeri e coordinati dal capo della procura Nicola Piacente, anche l’attuale capo di gabinetto della Regione Matteo Cozzani: è accusato del reato di «corruzione elettorale», con l’aggravante del fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa Cosa Nostra, segnatamente il clan Cammarata del mandamento di Riesi con proiezione nella città di Genova.

Al governatore ligure e al suo capo di gabinetto Cozzani, nel dettaglio, viene poi contestato di «aver accettato la promessa di Moncada, (membro del cda di Esselunga) di un finanziamento illecito rappresentato dal pagamento occulto di alcuni passaggi pubblicitari sul pannello esposto sulla Terrazza Colombo per la campagna elettorale comunale del giugno 2022 - si legge nelle carte -, a fronte dell’impegno di sbloccare due pratiche di Esselunga pendenti in Regione relative alla apertura di due punti vendita rispettivamente a Sestri Ponente e Savona».

Gli altri nomi sono quelli di Mauro Vianelli, presidente dell’Ente Bacini, Roberto Spinelli, figlio dell’imprenditore Aldo, Venanzio Maurici (sindacalista della Cgil), Arturo Angelo Testa e Italo Maurizio Testa: gli ultimi tre sono il collegamento nell’ambito della criminalità organizzata.