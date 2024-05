Foti: "Stop a garage e magazzini per luoghi di culto, passo avanti verso regole chiare"

07 maggio 2024 a

"L'approvazione della proposta di legge è un passo avanti verso regole minime e limiti chiari che pongano un freno alle situazioni di abusivismo che hanno permesso di utilizzare garage, capannoni, magazzini, per finalità diverse da quelle proprie: svolgere attività di preghiera in spazi non dotati delle relative destinazioni urbanistiche e privi di norme di sicurezza o di accessibilità minimi": a dirlo Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e primo firmatario della proposta di legge in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni del terzo settore per la loro attività.

"Per Fratelli d'Italia - ha proseguito Foti - era importante intervenire sull'elusione di una legge che ha finalità ben precise e di favore per le associazioni di promozione sociale, la cui attività e le cui finalità sono dettagliatamente elencate e previste, mettendo un freno ad interpretazioni illegittime, disconosciute come tali dalla giurisprudenza amministrativa".