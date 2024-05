Sondaggio Noto per Porta a Porta, con i leader in campo cresce l'affluenza

09 maggio 2024 a

Più elettori alle urne con i leader in campo. Le candidature dei capi-partito spostano l’asticella a favore della battaglia contro l’astensionismo, segnando il passaggio dell’affluenza dal 50% al 53%. È il risultato del sondaggio eseguito dall’istituto demoscopico Noto sondaggi per Porta a Porta, relativo alle intenzioni di voto alle prossime Elezioni Europee del 7 e 8 giugno. Con le candidature di Meloni, Schlein, Tajani, Renzi, Bonino, Santoro e De Luca le cose infatti cambiano. In particolare Fdi passerebbe dal 28,5% al 29,5%, mentre la Lega confermerebbe il suo 8,3% superata da Forza Italia che, invece, raggiungerebbe il 9,2%. Guardando a sinistra, con Schlein capolista nel centrosinistra il Pd guadagnerebbe un punto e arriverebbe al 20%, mentre calerebbe al 3,5% Alleanza Verdi-Sinistra. Stati Uniti d’Europa con le candidature di Renzi e Bonino arriverebbe al 5%.



Complessivamente questo schieramento, come ricorda l'Adnkronos, salirebbe di un punto, arrivando al 28,5%. Oltre ad Avs, a subire un flessione in caso di candidatura di leader, sarebbe anche il M5s, indietreggiando al 15,7%, mentre Azione, sia con le candidature dei leader che senza, si colloca al 3,7%. Inoltre con la sua candidatura, Santoro farebbe calare la Lista Pace terra Dignità all’1%, mentre la lista Libertà, di Cateno De Luca, con il sindaco di Taormina salirebbe al 3%. Secondo il sondaggio Noto, la coalizione del centro destra è al 45,5% mentre quella del centro sinistra (che in questo caso comprende anche Italia Viva che confluisce con + Europa) si ferma al 27,5%.

All’opposizione il Pd otterrebbe il 19% e Alleanza Verdi-Sinistra il 4%. Stati Uniti d’Europa supererebbe la soglia di sbarramento conquistando il 4,5%. Le new entry riferite a Santoro e De Luca si fermano rispettivamente all’1,6% e al 2,5%, mentre il Movimento 5 stelle è quotato al 16,7% e Azione, con il suo 3,7%, si fermerebbe al di sotto della soglia di sbarramento. Nello specifico queste le previsioni di voto partito per partito: Fratelli d’Italia 28,5%, Lega 9,0%, Forza Italia - Noi moderati 8,5% per un totale del centrodestra del 46,0%; Partito democratico 20,0%, verdi-sinistra 3,7%, Stati uniti d’Europa (più Europa- Italia viva) 4,5%, per un totale del centrosinistra 28,2%; Movimento 5 stelle 16,0%, Azione 3,8%, lista Cateno De Luca libertà (sud chiama nord - italexit- pensionati) 2,8%; lista Santoro Pace Terra e Dignità 1,5%. Su questa base Noto Sondaggi, ha anche simulato un’attribuzione dei seggi: Fratelli d’Italia 25, Lega 8, Forza Italia - Noi moderati 8, Partito democratico 18, Stati uniti d’Europa (Più Europa- Italia viva) 4, Movimento 5 stelle 13.