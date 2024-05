Meloni-Schlein, il faccia a faccia il 23 maggio a Porta a Porta con Bruno Vespa

10 maggio 2024 a

Colpaccio di Bruno Vespa. Il confronto tra Elly Schlein e Giorgia Meloni si farà su Rai Uno e far da conduttore ci sarà uno dei volti più prestigiosi del servizio pubblico. L'annuncio è arrivato oggi e il duello in vista delle Europee si terrà il prossimo 23 maggio. Dunque sarà il salotto di Porta a Porta ad ospitare uno degli scontri più attesi che di fatto accenderà l'ultima fase della campagna elettorale che per Fratelli d'Italia si chiuderà con l'intervento di Giorgia Meloni il prossimo 1 giugno.

Nelle scorse settimane i due staff, quello del premier e quello della segretaria dem sarebbero entrati in contatto per definire i dettagli del faccia a faccia in tv. E a quanto pare il punto di incontro è stato sul servizio pubblico e su un conduttore storico come Bruno Vespa. Per Meloni si tratta di un secondo faccia a faccia elettorale dopo quello stravinto contro Enrico Letta in occasione delle politiche del 2022. Elly Schlein si gioca il tutto per tutto, il suo Pd infatti nei sondaggi è inchiodato in una forchetta che va dal 19 al 20 per cento. La soglia minima per evitare terremoti al Nazareno dopo il voto. FdI invece vola ben oltre l'asticella fissata dalla Meloni al 26 per cento.