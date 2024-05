Sondaggio Noto, Giorgia Meloni mette il turbo: Pd e M5S sono lontanissimi

12 maggio 2024 a

a

a

Le europee si avvicinano e Fratelli d'Italia ha deciso di ingranare la quinta. Giorgia Meloni ha messo il turbo e il suo partito viaggia spedito verso il 30%. Nell'ultimo sondaggio realizzato dall'istituto Noto, il primo partito del Paese si attesta al 28.5% in crescita: la discesa in campo di Giorgia sembra aver dato gli effetti sperati, proiettando FdI verso il bottino grosso.

Alle spalle del premier, il Pd è molto lontano. I dem, guidati da Elly Schlein solo in alcune circoscrizioni, si fermano al 20%. La quota minima per il Partito Democratico, che lotta ogni giorno per stare sopra la soglia psicologica del 20%. Lontano, ma non troppo, il Movimento 5 Stelle: il partito di Giuseppe Conte si ferma al 16%, quattro punti in meno dei rivali nel campo largo.

"Almeno il 3% in più alle urne": il sondaggio di Porta a Porta che cambia il quadro

Nel centrodestra, secondo Noto, il derby per la seconda posizione lo vince la Lega. Il Carroccio si attesta al 9%, mentre Forza Italia si ferma poco dietro, all'8.5%. Sopra alla soglia di sbarramento del 4% ci sono anche gli Stati Uniti d'Europa: la lista di Renzi e Bonino raccoglie il 4.5%. Poco sotto invece Alleanza Verdi Sinistra e Azione di Carlo calenda. Lontani dal 4% c'è la lista di cateno De Luca, Libertà, e quella di Michele Santoro, Pace Terra Dignità: Si attestano al 2.8% e all'1.5%