Giuseppe Conte, rosicata su Meloni: "Prima nei sondaggi perché fa propaganda"

" Hanno occupato le tv - ha accusato Giusppe Conte in collegamento con L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo -, hanno deputati che hanno tre giornali, non mi meravigliano i dati dei sondaggi visto che si continua a fare propaganda da tutte le tv e tutte le trasmissioni e di fronte al problema della sicurezza dei cittadini facciamo diventare l'unico problema le manifestazioni con gli incappucciati infiltrati che sono sempre successe".

Subito dopo Conte ha attacco Meloni è il governo per aver - secondo lui - strumentalizzato l'aggressione di Askatasuna ai poliziotti a Torino. "Non è in discussione" la visita agli agenti feriti negli scontri di Torino, "ma non ne avrei approfittato per fare sciacallaggio perché nel momento in cui accadono i fatti di Torino attaccano la magistratura. I cittadini non sono così ingenui, hanno capito che è tutta propaganda perché sono aumentate rapine, stupri, furti".