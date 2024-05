Dritto e Rovescio, Salvini contro Schlein: bomba politica da Del Debbio, tra poche ore...

16 maggio 2024 a

Salta il confronto tra Elly Schlein e Giorgia Meloni a Porta a porta? Niente paura, a riempire il vuoto politico c'è Paolo Del Debbio, che questa sera a Dritto e Rovescio su Rete 4 aprirà la puntata con un doppio colpaccio.

Il conduttore di Mediaset intervisterà infatti proprio la Schlein, segretaria del Pd, e Matteo Salvini, leader della Lega nonché vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tema centrale l'agenda politica dei rispettivi partiti di appartenenza e ai più recenti casi di cronaca: dal presunto sistema Liguria che ha visto andare agli arresti domiciliari il governatore Giovanni Toti per arrivare poi alle proteste studentesche, sempre più violente.

La puntata cade nel giorno in cui la Rai ha annunciato che il faccia a faccia Meloni-Schlein è saltato a causa del "no" opposto da 4 delle 8 liste presenti alle Europee, preoccupate evidentemente che il confronto televisivo a Porta a porta (originariamente concordato per il 23 maggio) tra le leader dei due primi partiti italiani stando a tutti i sondaggi potesse compromettere le loro speranze in vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno prossimi.

A seguire, giornalisti e commentatori di Dritto e rovescio si concentreranno sull'allarme sicurezza a Milano, dove la Stazione Centrale è stata teatro di un'aggressione a un poliziotto costretto a sparare per fermare un egiziano fuori controllo. Poche ore prima, nella stazione di Lambrate, un altro agente, il vice-ispettore di polizia Christian Di Martino, è stato accoltellato da un marocchino irregolare ed è finito in ospedale in gravi condizioni. Infine, le manifestazioni degli universitari. Tra gli ospiti, Nicola Procaccini, Irene Tinagli, Paolo Damilano, Luca Pirondini, Sara Kelany, Gianfranco Librandi e Paolo Cento.