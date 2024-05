Meloni-Schlein, niente duello tv: l'ultima perversione della par-condicio

17 maggio 2024 a

Il 23 giugno Joe Biden e Donald Trump faranno il loro primo dibattito nelle presidenziali americane. Si tratta di un remake fra due anziani candidati alla Casa Bianca che in maniera inusuale arriva prima delle convention del Partito Democratico e di quello Repubblicano. I duellanti rappresentano le due americhe, quella blu post-obamiana e quella rossa del Maga trumpiano. Il sistema italiano ovviamente non è quello americano, ma qui è importante il tema della chiarezza della rappresentazione, quello che l’Italia si ostina a voler negare agli elettori: c’è una destra e c’è una sinistra.

C’è un’Europa progressista e una conservatrice, c’è un leader della maggioranza e uno dell’opposizione. È uno scenario del bipolarismo contemporaneo che i partitanti in Italia fanno a gara per negare, per annacquare, per confondere chi vince e chi perde. (...)