Maltempo, sciacallata-Fratoianni: "Governo di climafreghisti, batta un colpo"

Il maltempo sta piegando e flagellando l'Italia delNord in queste ultime ore. La protezione civile ma anche i vigili del fuoco sono in prima linea per evitare il peggio. qualche ora fa è stato recuperato il corpo di un 66enne a Cantù, disperso dalla vigilia. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha parlato di "disastro" e l'allerta resta altissima anche nel corso di questa giornata.

Ed è in questo contesto drammatico che Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana trova il tempo per attaccare il governo con la retorica sul clima: "In 48 ore oltre mille interventi dei vigili del fuoco in Lombardia per il maltempo, in Veneto una pioggia incessante sta dimostrando in queste ore tutta la sua furia devastante, nel mantovano sono stati rovesciati dal vento a 200 km/h i vagoni di un treno merci. E nel resto del Paese con il Mezzogiorno con temperature che sfiorano i 30 la siccità avanza. C’è ancora qualcuno tra i politici della destra così irresponsabile da negare i cambiamenti climatici e le crisi conseguenti che devastano i nostri territori?".

Poi l'affondo con tanto di insulto "governo climafreghista": "La smetteranno una volta tanto di prendersela con gli ecoattivisti, per lo più giovani, o di irriderli - prosegue il leader di SI - quando denunciano (inascoltati da anni) questa emergenza a cui mettere mano al più presto? Cominceranno a predisporre le necessarie politiche contro le energie climalteranti, invece di continuare a fare i favori alle lobby dell’energia fossile? Cominceranno a fare sul serio gli interventi in tutta Italia a difesa di un territorio sempre più fragile? In attesa che la destra climafreghista batta un colpo - conclude Fratoianni - tutta la nostra solidarietà alle popolazioni colpite in queste ore e agli amministratori locali coinvolti in questa nuova emergenza". Cosa non si fa per avere qualche zerovirgola in più in vista per le Europee...