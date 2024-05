Marco Pannella, cosa ci resta a 8 anni dalla sua morte

20 maggio 2024 a

È caduto ieri, purtroppo in un vasto silenzio, l’ottavo anniversario della morte di Marco Pannella. Eppure, studiando con la giusta distanza temporale ed emotiva la sua complessa traiettoria, non poche delle sue idee di fondo sarebbero ancora utilissime alla politica italiana di oggi, spesso disorientata, a volte distratta rispetto alle questioni di principio, certamente non aiutata da una dimensione turbomediatica che impone di parlare-twittare-postare in modo compulsivo.