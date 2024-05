Guido Crosetto trasportato in ambulanza in ospedale: lascia in anticipo il Consiglio supremo di Difesa

21 maggio 2024 a

Momenti di paura per Guido Crosetto. Si apprende che il ministro della Difesa ha lasciato in anticipo il Consiglio supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza in ospedale: lo rende noto la Difesa.

Secondo quanto si apprende, il ministro è stato ricoverato per essere sottoposto ad accertamenti in seguito ad un senso di malessere che lo aveva colto durante la riunione, che si teneva al Quirinale.

Lo scorso febbraio Crosetto era stato ricoverato d'urgenza per un sospetto infarto, che si era poi rivelato una lieve pericardite che non aveva causato danni cardiaci. In quell'occasione si era presentato da solo, a piedi, al pronto soccorso del San Carlo di Nancy, sulla via Aurelia, poco distante dal Vaticano, lamentando dolori intensi al petto. Già in passato Crosetto aveva avuto problemi cardiaci, con un ricovero nel 2013