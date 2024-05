Nicola Zingaretti, la rivelazione: "Ho scoperto di avere un tumore, quasi per caso"

23 maggio 2024 a

"Elly Schlein mi ha preso per l'orecchio. Se eletto andrò a Bruxelles, i prossimi cinque anni saranno tosti". È l'uomo forte di Elly nel centro Italia. Quello che dovrà aiutarla a raccogliere più preferenze possibili e, allo stesso tempo, frenare l'avanzata dei candidati vicini a Stefano Bonaccini. Nicola Zingaretti dovrà coprirle le spalle. Nella circoscrizione sono infatti presenti Dario Nardella e Matteo Ricci, pronti a dare una spallata alla leadership della segretaria in caso di risultato negativo a livello personale.

Se loro sicuramente non lavoreranno per la campagna della Schlein, Zingaretti sarà l'alfiere principale della sua campagna che dovrà farle fare il pieno nel Lazio. Intervenuto a Un Giorno Da Pecora su Rai Radio 1, l'ex governatore dem ha azzardato una promessa in caso di sorpasso del Pd su FdI: "È possibile perché stanno governando veramente male. Se superiamo Fdi e diveniamo il primo partito italiano mi tingo in diretta di voi una ciocca di capelli, quelli che mi sono rimasti almeno, di rosso".

Nicola Zingaretti si è poi lasciato andare raccontando un fatto molto personale che lo ha coinvolto meno di un anno fa. La scoperta di un tumore avvenuta per caso ma che gli ha salvato la vita: "Voglio dire a tutti di fare l'esame dei nei prima che arrivi l'estate, io l'ho fatto l'anno scorso, casualmente quasi, e ho scoperto che uno era un tumore maligno, un melanoma, e l'ho tolto per fortuna. Sono qui a parlare grazie a quella scelta, la prevenzione è fondamentale".