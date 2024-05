Elly Schlein, il vocale su WhatsApp: "Note di viaggio", l'ultima 'trovata'

Roberto Tortora 22 maggio 2024 a

Il voto europeo del prossimo 8 e 9 giugno si avvicina e diverse sono le strategie di campagna elettorale dei partiti d’opposizione, che cercano di recuperare maggior terreno possibile sulla locomotiva Fratelli d’Italia, ad oggi saldamente in cima ai sondaggi. Elly Schlein, segretario del Pd, ha già percorso il suo personale Giro d’Italia, collezionando ben 70 tappe elettorali da Nord a Sud, l’ultima ad Orvieto.

La rincorsa affannosa all’ultimo voto farà salire il numero in tripla cifra, con oltre 100 visite. Si fa di tutto, insomma, quando si sa di dover scalare una montagna. E, visto che fisicamente è impossibile farsi ascoltare da tutti, ora c’è anche il pressing virtuale. La rubrica “Note di viaggio”, infatti, è uno spazio social inventato dal Partito Democratico che costringerà la Schlein a registrare messaggi vocali da inviare agli iscritti e ai militanti Dem tramite il canale WhatsApp del partito.

È chiaro che, per Elly Schlein, queste elezioni valgono molto di più di una mera elezione, perché servono soprattutto a consolidare la sua leadership all’interno di un Partito Democratico in cui fa ancora fatica a star seduta comoda sulla poltrona del capo. Che punti molto sulle europee si capisce anche dai nomi messi in campo e lei stessa dice: “Abbiamo una squadra meravigliosa”, assicura nonostante le polemiche interne che non accennano a rallentare.

Nelle liste ci sono nomi pesanti, come Stefano Bonaccini, Nicola Zingaretti, Antonio Decaro, Lucia Annunziata, Dario Nardella, Giorgio Gori, Matteo Ricci e Sandro Ruotolo. Oltre agli esterni Cecilia Strada e Marco Tarquinio, questi ultimi due molto distanti sull’idea di invio di armi all’Ucraina (e contestatissimi da parte dei dem). Su questo tema la Schlein sorvola, due sono invece gli argomenti-cavallo di battaglia: sanità e lavoro. Con la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare che punta ad aumentare i finanziamenti e sbloccare le assunzioni di medici e infermieri: “È una priorità assoluta, ci batteremo in Parlamento e fuori”. Basterà questo per prendersi defintivamente il Pd? Chissà, intanto mandiamo un bel vocale...