Stasera Italia, Senaldi spiana la Scuderi: "Si interessi, e chieda a Ilaria Salis di pagare il debito"

16 giugno 2024

Scontro in diretta a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata di domenica 16 giugno tra Pietro Senaldi e Benedetta Scuderi di Avs sul caso di Ilaria Salis. "Lei difende una euro-parlamentare accusata di non aver pagato 90 mila euro di affitto dicendo 'bah non mi sono interessata di questa cosa'", attacca il condirettore di Libero. "Beh si interessi, non mi sembra una cosa marginale", prosegue Senaldi. "E le chieda di pagare nel caso ci sia il debito".

Quindi il condirettore mostra la differenza tra il caso Toti e il caso Salis. "Vedo più politico il processo a Giovanni Toti, soprattutto leggendo le motivazioni con cui è agli arresti domiciliari. Quello di Ilaria Salis non è un processo politico", conclude, "lei è accusata di reati politici".