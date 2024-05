Giorgia Meloni: "Ecco l'unica vera TeleMeloni". Elly Schlein sbotta

25 maggio 2024 a

Continua lo scontro a distanza tra Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein. Dopo il botta e risposta ad alta tensione di ieri 24 maggio, oggi in un video pubblicato sul suo profilo Facebook la premier fa a pezzi la segretaria dem che "ha detto di recente che in questo anno e mezzo di governo io starei cancellando la libertà delle persone", attacca la Meloni. Che rincara: "Accusa singolare per chi ha votato i provvedimenti per chiudere dentro casa la gente durante la pandemia. Provvedimenti sui quali invece noi votammo contro".

In ogni caso, aggiunge la presidente del Consiglio, "tra persone serie quando si muove un’accusa, soprattutto se è un’accusa pesante, si deve anche essere nella condizione di argomentarla. Allora voglio chiedere a Elly Schlein di dire con chiarezza quali siano le libertà che sarebbero state cancellate da questo governo e con quali provvedimenti sarebbero state cancellate", insiste la Meloni. "Perché quello che vedo io è che noi stiamo riformando questo sistema per consentire alla gente, per esempio, di votare direttamente il capo del governo. Libertà di voto. Le nostre sono battaglie di libertà, quindi ci dica il Pd e ci dica Elly Schlein quali sono le libertà che avremmo cancellato".

"Se invece si sta facendo, diciamo così un po' di propaganda, un po' di slogan gettati al vento e la segretaria Schlein fa riferimento per esempio al fatto che non abbiamo approvato il salario minimo, allora mi corre l’obbligo di ricordare alla segretaria Schlein che in dieci anni di Pd al governo non hanno introdotto il salario minimo", infierisce la Meloni. "Se invece la segretaria del Pd parla di sanità allora mi corre l’obbligo di ricordarle che siamo il governo che nella storia d’Italia ha messo più soldi sul fondo sanitario". Oppure, conclude, "ci dica di che cos’altro parla. Ma ci dica qualcosa di concreto perché queste non sono accuse che si fanno senza essere argomentate. La libertà in Italia è sempre stata limitata solo dalla sinistra. Il punto è che i cittadini lo hanno capito".

Infine, sulla Rai, arriva l'ultima bordata: "L'unica TeleMeloni che esiste è questa, l’altra è una fake news della sinistra che abbiamo già smontato dati alla mano". Già, perché nella nuova versione degli appunti ecco che campeggia in sovrimpressione il simbolo "TeleMeloni".

Finita qui? No. Perché a stretto giro è arrivata la risposta di Schlein: "Meloni ieri ha detto, in riferimento al premierato, o la va o si spacca. Qui non si tratta della sua poltrona, ma dell’Italia che si spacca. Non si è mai vista una sedicente patriota spaccare in due il paese con l’autonomia differenziata, che è il cinico baratto che Giorgia Meloni ha fatto con la lega di Salvini sul premierato". Invece, aggiunge, "noi ci batteremo contro un’autonomia differenziata che vuole aumentare i divari territoriali" noi "pensiamo non ci possa essere un riscatto per l’Italia senza il riscatto del sud". "Non hanno messo un euro su questa riforma e il che vuol dire che non gli interessa ridurre le diseguaglianze territoriali e sociali", conclude, "dietro questo nome tecnico, autonomia differenziata, si cela la negazione dell’accesso ai servizi fondamentali per i cittadini, scuola, salute, trasporto pubblico locale".