Nato, Salvini contro Stoltenberg: "Signore è pericoloso, chi può lo fermi"

"Quando parla di guerra è un pericolo per sé e per gli altri": Matteo Salvini lo ha detto a proposito del presidente francese Emmanuel Macron, parlando con i giornalisti a Napoli a margine di un sopralluogo tecnico alla nuova stazione marittima del Molo Beverello. "Le elezioni europee - ha poi aggiunto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti - possono essere decisive per mandare più Italia in Europa e non per avere più burocrazia europea in Italia".

Il leader della Lega ha commentato anche le ultime dichiarazioni del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg: "Stamattina mi dicono che il segretario generale della Nato, Stoltenberg, a Sofia, continua a ribadire che le armi italiane e le armi europee dovrebbero colpire e uccidere in Russia. Questo signore è pericoloso, perché parlare di terza guerra mondiale, di armi occidentali, europee e italiane che vadano a colpire e uccidere nel cuore della Russia mi sembra molto pericoloso, avventato. Quindi chi può lo fermi".

Infine, sul tema dell'autonomia, Salvini ha spiegato che potrebbe trattarsi di una "grande opportunità per il Sud che s impegna": "Io sono convinto che per il Sud che ha voglia, che si impegna, che non sta a guardare il passato, ma guarda il futuro, l'autonomia sia una grande opportunità". Parlando invece della situazione della Campania, non ha risparmiato una frecciata al presidente della Regione: "Mi spiace che De Luca sia terrorizzato dall'autonomia, però noi vogliamo semplicemente applicare quello che la Costituzione già prevede e delegare ai territori. Penso che la Campania possa gestire a livello locale meglio dello Stato centrale alcune competenze, penso ai beni culturali, per esempio. Poi chi è bravo lo dimostra ai suoi cittadini, chi non è bravo verrà bocciato".