Angelo Bonelli denunciato dal senatore leghista Germanà

Bonelli finisce in Tribunale. Arriva l'esposto contro il deputato leader dei Verdi per le fake news a valanga sul Ponte sullo Stretto di Messina. A presentarlo è stato il senatore della Lega Nino Germanà che in conferenza stampa ha spiegato di aver proceduto per vie legali a causa del clima d'odio e allarme sociale generato dalle dichiarazioni di Angelo Bonelli. Insieme al legale Salvatore Silvestro sono stati spiegati motivazioni e dettagli della denuncia che sarà depositata al Tribunale di Roma.

"Contro la disinformazione di Bonelli e di quanti agiscono come lui ho deciso di mettere fine a questa campagna di falsità, passando alla controffensiva e tutelandoci nelle sedi giudiziarie. Il Ponte è legge dello Stato e si farà, il progetto definitivo è stato approvato il 15 febbraio del 2024, è in corso la fase di presentazione delle risposte alle osservazioni richieste dal Mase. Chi, come Bonelli, dichiara falsità depositando addirittura all'autorità giudiziaria esposti basati su menzogne, crea un pericoloso clima di odio e allarme sociale ed è penalmente perseguibile. Per queste ragioni, abbiamo incaricato l'avvocato Salvatore Silvestro, che nelle prossime ore provvederà a depositare una circostanziata denuncia" ha detto Germanà.

Nonostante l'esposto del leghista, candidato alle prossime elezioni europee, il leader dei Verdi ha rilanciato la sua posizione appoggiando il documento di alcuni professori dell'Università di Messina che giudicano l'opera irrealizzabile. Ma non solo ponte: Bonelli ha attaccato il governo anche sulla situazione a Gaza, esortando l'esecutivo di Giorgia Meloni a riconoscere lo Stato di Palestina. "A Gaza ogni giorno si somma orrore su orrore carneficina su carneficina. Dopo l’ennesimo massacro l’Europa e l’Italia non possono continuare a restare in silenzio di fronte all'orrore che si sta consumando a Rafah. Il bombardamento indiscriminato da parte del governo israeliano, guidato da Benjamin Netanyahu, ha trasformato una tendopoli di sfollati in un inferno sulla terra, provocando la morte di oltre 40 civili, tra cui molti bambini. Questo è un atto di barbarie che non può restare impunito. Netanyahu deve essere processato per crimini contro l'umanità. Il governo Meloni riconosca lo stato Palestinese subito".