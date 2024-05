Giustizia, Fedele Confalonieri: "Realizzato il sogno di Silvio Berlusconi"

30 maggio 2024 a

a

a

«Speriamo che ce la facciano» Il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri ha risposto così ieri, a margine della cerimonia dei Rosa Camuna in Regione Lombardia, a chi gli chiedeva se era contento per la riforma della giustizia sulla separazione delle carriere. Oltre a essere il sogno di Berlusconi, a cui Confalonieri ha dedicato il premio Rosa Camuna - «di grandi lombardi come lui ce ne sono stati pochi, gli dobbiamo tutto» - la separazione delle carriere era il sogno «anche di tanti altri» ha concluso.

Forza Italia ha condotto una lunga battaglia. Esulta il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, leader degli azzurri: «Abbiamo ottenuto un successo straordinario. Finalmente siamo arrivati a una riforma che va nella direzione della tutela dell’interesse dei cittadini, un processo equo con accusa e difesa sullo stesso piano, con esaltazione del ruolo del giudice terzo, non è assolutamente una riforma che va contro la magistratura anzi esalta il ruolo del magistrato giudicante e si va nella direzione della de politicizzazione della magistratura». Soddisfatto il minsitro delle Riforme istituzionali Elisabetta Casellati: «L’approvazione della riforma della Giustizia in Consiglio dei Ministri è un passaggio fondamentale verso un sistema giudiziario più equo e più a misura dei diritti dei cittadini che potranno contare su processi più rapidi».