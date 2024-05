Claudio Manara, il sindaco di Corte Palasio si impicca nel Municipio: la sua ultima frase

30 maggio 2024 a

E' stato trovato morto impiccato all'interno del Municipio il sindaco di Corte Palasio (Lodi) Claudio Manara, di 67 anni. La moglie, 44enne, si è preoccupata quando non l'ha visto tornare a casa, pur considerando le tante volte in cui il politico, oggi pensionato, era rincasato tardi per lavoro. Dopo aver appurato che l'auto del marito era ancora insolitamente parcheggiata davanti agli uffici comunali, si è recata sul posto. Quindi la tragica scoperta.

All'interno del Municipio, chiuso a chiave, è stato trovato il corpo senza vita del marito. Sul fatto indagano i carabinieri di Lodi. Tutto - a quanto si apprende da fonti investigative - porta a ritenere che Manara si sia suicidato, probabilmente un'ora prima del ritrovamento del corpo, avvenuto intorno alle 21. Manara era ricandidato con la lista Aria Nuova alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno.

Proprio ieri sera si era svolta la presentazione della lista e del programma elettorale nell'aula consiliare del Municipio. Una serata che "purtroppo non si è conclusa elegantemente", scriveva poche ore prima della morte il sindaco in un post pubblicato su Facebook. E forse proprio quella frase amara, per registrare le "grandi tensioni tra i cittadini" all'assemblea, ha spinto Manara a un gesto estremo.

Nel corso di quest'ultima campagna elettorale, il sindaco uscente aveva rivendicato con orgoglio i risultati del suo mandato: "Noi, nel 2019, abbiamo ereditato mutui per 673mila euro e chiudiamo con mutui per 984mila euro, cioè siamo cresciuti del 52%. È come una famiglia che si compra la casa però, dobbiamo guardare le rate annue e ci stiamo tranquillamente dentro. Pagavamo rate mutuo per 61mila euro l’anno ora sono 66mila euro, quindi solo 5.000 euro in più".