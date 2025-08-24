Codeluppi in Porsche in autostrada a 260 km all'ora: Pd in imbarazzo

Una spacconata che si trasforma prima in brutta figura e poi in caso politico imbarazzante per il Partito democratico. Protagonista Vittorio Codeluppi, che sulle sue pagine social pubblica un video nel quale si vede il contachilometri di una Porsche, ripreso da chi guida, mentre raggiunge i 260 chilometri orari.

Al volante c'è proprio Codeluppi, neo-presidente di Sal, l'azienda idrica di Lodi. Non solo: Codeluppi è stato anche influente assessore alle attività produttive nella Giunta dell'allora sindaco Lorenzo Guerini, uno dei big del Pd oggi deputato. L'ex ministro della Difesa nei governi Conte 2 e Draghi, da primo cittadino, lo nominò a seguito del rimpasto del 2012, al posto del dimissionario Simone Uggetti.

La pubblicazione del video ha sollevato un vespaio di polemiche, con la Lega del Lodigiano che ha espresso "forte disappunto", chiarendo come anche se "il video fosse stato girato all'estero, in territori privi di limiti di velocità, rimane gravemente inopportuno pubblicare contenuti che esibiscono condotte così pericolose".

Codeluppi non ha rimosso la sua story; nella sua bio di Instagram scrive: "...la guerra te la faranno a prescindere solo perché devono fare rumore... ma a te piace il rumore... quindi procedi come solo tu sai fare... come un capobranco!". Una rivendicazione di pancia poi corretta con maggiore saggezza. Interpellato da Repubblica, il manager ha infatti puntualizzato: "Ero su una autostrada tedesca il 15 agosto, dove non esistono limiti di velocità, salvo quando indicati. Se si guarda in basso a sinistra c'è scritto Stuttgart. Ovviamente posso argomentare tutto".

Resta forse un insegnamento da questa storia piuttosto grottesca: quando si procede a tutta velocità, il rischio di sbandare, uscire di strada e farsi (politicamente e mediaticamente) male aumenta e non di poco.