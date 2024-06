"Sono quella stro*** della Meloni”. Via al comizio per le Europee: esulta la platea

01 giugno 2024 a

Il saluto - diventato ormai un cult - della premier al governatore campano - "Presidente De Luca, sono quella stro*** della Meloni" - risuona dagli altoparlanti di piazza del Popolo, sede della manifestazione di Fratelli d'Italia per la chiusura della campagna elettorale. L'audio della presidente del Consiglio viene infatti trasmesso all'inizio della kermesse.

E la platea dei simpatizzanti di FdI si scalda subito. Tra i brani scelti per introdurre la kermesse Il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, canzone spesso utilizzata nelle manifestazioni del partito di Giorgia Meloni.

Lo spot per le europee "Io voto Giorgia perché" - dove si vedono lavoratori, donne, disabili e pensionati spiegare il motivo del perché sosterranno Meloni alle europee - viene trasmesso dal maxischermo prima dell’avvio della manifestazione.

"L’Italia sederà ai tavoli internazionali da protagonista e non più con il piattino in mano ad aspettare che altri decidano per noi, quella stagione è finita", annuncia ancora la Meloni. "Con le prossime europee è arrivato il momento di alzare un po' la posta. Abbiamo vinto lo scudetto, adesso dobbiamo vincere la Champions".