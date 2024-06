2 Giugno, caos alla parata: gli eco-attivisti vogliono fermare Mattarella

02 giugno 2024 a

Ancora loro. Attivisti di Ultima Generazione hanno tentato di bloccare il passaggio della Flaminia con a bordo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della parata del 2 Giugno. Una quindicina gli attivisti di Ultima Generazione si sono posizionati fra piazza Mattei, via del Corso e piazza Santi Apostoli. Pronti a entrare nell'area prima del passaggio delle autorità. Immediatamente sono stati placcati dalle forze dell'ordine presenti in Centro Storico. Gli attivisti sono poi stati accompagnati negli uffici dei commissariati Salario e Parioli

In una nota gli attivisti hanno rivendicato il blitz: "Questa mattina, alle ore 9, cinque cittadini aderenti alla campagna Fondo Riparazione di Ultima Generazione, sono stati fermati dalla polizia mentre assistevano in via IV Novembre al passaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mentre erano ancora tra il pubblico al di là delle transenne, sono stati placcati dalla polizia e portati in commissariato. Un poliziotto ha usato il manganello su una persona di Ultima Generazione mentre era già trattenuta a terra da altri agenti". E ancora: "iamo venuti a chiedere a Mattarella di proteggerci, e di proteggere la Repubblica perché il governo non lo sta facendo, ma non siamo riusciti a entrare in strada perché ci hanno bloccato. Questa non è la festa della Repubblica che vogliamo noi. Noi vogliamo la festa di tutti i cittadini, dei contadini che hanno perso tutto, case e raccolti, degli operai che invece continuano a morire di lavoro, dei medici e degli infermieri che sono stati osannati durante la pandemia. Ma oggi in piazza non c’è nessuna di queste categorie. Questa è diventata una festa ipocrita, la democrazia è sempre più in pericolo, il governo non ci sta proteggendo. Noi siamo qua solo per chiedere protezione con un Fondo Riparazione, che possa soccorrere tutte le persone colpite anche in questi giorni, e che lo saranno sempre di più in futuro come ci dice la scienza. Invitiamo tutti il 1 ottobre in Piazza del Popolo". Ennesimo show.