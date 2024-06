Europee 2024, Fratoianni contro la Nato: "Un'alleanza d'altri tempi"

03 giugno 2024 a

a

a

La campagna elettorale per elezioni europee è già entrata nel vivo. Al voto, manca poco meno di una settimana. E i leader italiani stanno sfruttando comizi, trasmissioni televisive e kermesse per cercare di agguantare i voti dei cosiddetti "indecisi". Al Forum organizzato dall'Ansa, hanno partecipato i due leader di Alleanza Verdi e Sinistra: Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Ancora una volta, il leader di Sinistra Italiana non ha perso l'occasione per attaccare la Nato, colpevole - secondo il sempreverde comunista - di non aver mai ottemperato alla sua funzione di stabilizzazione. Un argomento molto in voga a sinistra, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni del candidato dem Marco Tarquinio.

"La Nato è un'alleanza che risale a un altro tempo, e la sua funzione è stata raramente di stabilizzazione", ha dichiarato il deputato, che poi si è soffermato anche sul tema della guerra in Ucraina e di quella in Medio Oriente. "Il punto è come l'Europa torni a essere un soggetto in campo. Per noi è necessario che l'Europa esista. Se vinceranno i nazionalismi e le destre non è scontato che l'Europa ci sarà. Noi siamo per un'Europa della pace. Bisogna che si fermino le armi. Basta con questa escalation".

Dello stesso avviso anche il portavoce dei Verdi Angelo Bonelli, che non ha risparmiato pesanti critiche alla presidente della Commissione europea: "Quello di von der Leyen non è un modello, quindi non è riproponibile. Ha fatto una piroetta dal green deal a sostenitrice di politiche estreme che non mettono al centro ambiente e salute. Il punto ha sottolineato Bonelli - è portare in Europa una rappresentanza di AVS che proponga questioni dimenticate, come quella ambientale. Dimenticate dai governi, a partire da quello governo italiano".