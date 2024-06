Alessandra Todde fuori controllo: "Non ho paura della Cina, pronta allo scontro"

04 giugno 2024 a

a

a

Ora la grillina Alessandra Todde pensa in grande. In grandissimo, vien da dire: promuove, de facto, la guerra con la Cina.

Ma procediamo con ordine. Si parla della governatrice della Sardegna, vittoriosa alle ultime regionali come espressione del campo largo contro il centrodestra del candidato Paolo Truzzu. Una vittoria per certi versi inattesa, una delle pochissime registrate dal patto Pd-M5s (poi crollato senza appello in Puglia).

Ora veniamo alla sua... guerra alla Cina. Sta tutto, come ricorda affaritaliani.it in un divertente e divertito commento, nel titolo di un lancio d'agenzia. Titolo che recita: "Fotovoltaico, Todde: pronti allo scontro contro la Cina". Ma non è finita. Nel testo del lancio d'agenzia, ecco che vengono riportate proprio le parole della Todde: "L'impianto fotovoltaico di 1000 ettari del governo cinese nella Nurra? Non ho paura della Cina, difenderò le prerogative dei sardi", assicura la governatrice.

Il principio è ineccepibile: difendere la propria regione, la propria terra. Eppure, leggere che Alessandra Todde è "pronta allo scontro con la Cina" e che lei "non ho paura" del Dragone, ecco, è piuttosto spiazzante. Ha una cifra un poco comica, a tratti grottesca. Come se Xi Jinping potesse in un qualche modo farsi spaventare dalla governatrice Todde, il tutto nei giorni - anzi mesi, anni - in cui Pechino, di concerto con la Russia, sta provando a ribaltare gli equlibri globali. In ogni caso, se guerra contro la Cina sarà, sapremo cosa fare: citofonare Todde per organizzare la difesa.