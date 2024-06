DiMartedì, Lucia Annunziata spara: "Meloni al 27%? Ruota bucata"

05 giugno 2024 a

Una bella tribuna elettorale per Elly Schlein e Lucia Annunziata in prima serata a DiMartedì, su La7, a pochi giorni dalle elezioni europee dell'8 e 9 giugno.

Giovanni Floris intervista la segretaria del Pd e la giornalista, candidata "indipendente" capolista per i dem, e parte dalle immagini della "decima" del generale Vannacci e Pina Castiello che tanto hanno indignato la sinistra, al grido "fascismo!".

"Sono segnali mandati apposta perché si scatena la reazione morale?", domanda il conduttore. "Giovanni, io penso che questo sia un bellissimo effetto per cui c'è una conclusione finale diversa da quelli che sono gli scopi per cui si dicono queste cose, è una distorsione della realtà - è la supercazzola della Annunziata -. Fratelli d'Italia e la maggioranza, forse esclusa Forza Italia, stanno facendo una campagna elettorale tutta basata sugli effetti speciali. Io lo chiamo effetto Hollywood".

"Non sai cosa fare? - prosegue polemicamente l'ex conduttrice Rai di In mezz'ora - Non sai cosa dire? Vai in Africa a dire che ti stai preoccupando del piano Mattei. Tutto questo appare per quello che è: qualcosa di fictional. Io ed Elly stiamo girando per le strade, io non ho visto una bandiera di Fratelli d'Italia, non ho visto nessuno della Lega. Questo mi dice qualcosa e lo sapremo il 10 mattina".

"Se il 26 o 27 per cento è tutto quello che la premier sa fare, mi dispiace: c'è una ruota bucata nel governo", è la sentenza della Annunziata mentre la Schlein, seduta al suo fianco, annuisce convinta.

Guarda qui il video di DiMartedì