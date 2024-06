Sanità, esami anche nel weekend: liste d'attesa, il governo approva la svolta

05 giugno 2024 a

a

a

Avevamo promesso ai cittadini che ci saremmo occupati di due problemi che in passato non sono mai stati affrontati efficacemente, ovvero l’abbattimento delle liste d’attesa e la cronica carenza di medici e personale sanitario, e lo abbiamo fatto». Giorgia Meloni annuncia così, con un video sui social, il via libera del Consiglio dei Ministri al pacchetto di misure sulla sanità. Promesse da mesi dal titolare della Salute, Orazio Schillaci, le norme si condensano in due provvedimenti: un decreto composto da 6 articoli e un disegno di legge disegno che, con i suoi 15 articoli, si concentra su incentivi al personale, premialità e sanzioni. «Sono molto soddisfatto» ha commentato Schillaci, per i due «punti fondamentali» approvati: «Per i cittadini che finalmente potranno avere le prestazioni di cui necessitano nei tempi giusti e a carico del Servizio sanitario nazionale» e «per l’abolizione del tetto di spesa per il personale, che consentirà alle Regioni di assumere più medici e operatori sanitari». (...)



Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'approfondimento di Michele Zaccardi