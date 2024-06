Matteo Salvini, una risposta sorprendente: "Con chi andrei a cena tra Conte e Schlein?"

06 giugno 2024 a

a

a

Questa mattina, giovedìì 6 giugno, Matteo Salvini è stato ospite a Un giorno da Pecora, il programma radiofonico in onda su Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Il segretario della Lega, tra battute scherzose e brindisi con tanto di Mojito, ha risposto a tutte le domande dei due conduttori. Anche a quelle più politicamente "scottanti". In particolare, il vicepremier leghista ha confessato con quali leader - alleati di governo e di opposizione - preferirebbe andare a gustarsi una cena in compagnia. E, come di consueto, non sono mancate le risate in studio. Oltre che delle sorprese totalmente inaspettate.

Alla domanda dei due conduttori: "Con chi tra Elly Schlein e Giuseppe Conte preferirebbe andare a cena?", il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proposto una risposta che ha spiazzato tutti. "Tra lei e Conte - ha dichiarato Salvini - andrei a cena sicuramente con la leader del Pd, tutta la vita”. Il leader del Carroccio ha poi motivato la sua scelta, sostenendo che la segretaria del Partito democratico sia una brava persona. "Mi è simpatica - ha poi aggiunto - È appassionata, interessante e preparata".

Il vicepremier ha poi espresso la sua preferenza anche tra i suoi due alleati di governo: il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Preferirei andare a cena con Giorgia". In questo modo, il segretario della Lega ha allontanato, ancora una volta, tutte le voci che lo danno ai ferri corti con la leader di Fratelli d'Italia, dimostrando così l'unità del centrodestra.