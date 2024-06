Roma, Gualtieri trasforma il centro in una tendopoli

07 giugno 2024 a

I comitati di quartiere, ben sette, sono sul piede di guerra. Non ne vogliono sapere di vedere sotto i loro occhi quei tendoni destinati a dare accoglienza ai senzatetto in vista del Giubileo: «La nostra battaglia di decoro e dignità è solo all’inizio». I toni sono bellicosi: la soluzione delle «strutture temporanee» - ma a Roma non c’è niente di più definitivo del provvisorio, come si suol dire- è bollata come «inutile e dispendiosa». Oltre che lesiva, visto l’Anno Santo, dell’immagine della Capitale, che sarà visitata da milioni di pellegrini diretti in Vaticano e la stazione Termini, per dirne una, è una sorta di porta di accesso sulla Città eterna.