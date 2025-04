Roma, il Tg1 li inquadra e si scatena il tam-tam: "Chi sono questi tre"

Stanno facendo il giro della rete i tre sacerdoti inquadrati dalle telecamere del Tg1. I tre preti indossavano toghe e occhiali da sole. Un dettaglio, quest'ultimo, che ha scatenato la rete. "Il primo è un prete di Perugia, iconico e bellissimo", scrive un utente al quale fanno eco altri: "Mica male! Però sono troppo carini e curati per essere dei preti veri. Agenti di sicurezza che si mimetizzano?", "Perché vai spesso a Roma? - Per scoprire piccoli tesori". E ancora: "Fatti un giro in metro a Roma, avrai delle visioni 'mistiche'... È pieno di giovani fashion in tonaca".

Poi arriva chi gioca sulla filmografia moderna: "Pronti per il prossimo film di Guadagnino", "Questi sono di Matrix". Insomma, i tre hanno davvero catturato l'attenzione. Oltre ai tantissimi presenti ai funerali, sono 200 mila i giovani che hanno partecipato al Giubileo degli adolescenti. A dirlo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante un incontro con la stampa in piazza San Pietro.