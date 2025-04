Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio non va in onda: l'indiscrezione

Una lunga pausa quella di Fabio Fazio . Neanche domenica 27 aprile Che Tempo Che Fa andrà in onda. A rimpiazzare il programma del Nove sarà una sorta di Best Of del programma, esattamente come è successo la sera della domenica di Pasqua, quando è stato proposto ai telespettatori un medley dei momenti più iconici di Ornella Vanoni.

Nella puntata Best Of ci saranno sicuramente alcuni dei grandi ospiti avuti in puntati: da Marcella Bella, Rose Villain, Carlo Verdone, Gerry Scotti, gli Chef Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli, Cristian De Sica, Lillo, Max Pezzali, Belen, Antonella Clerici, Olly, Achille Lauro, Giorgia, Lucio Corsi, fino agli internazionali Adrien Brody, Daniel Craig, Woopy Goldberg e Usain Bolt e tanti altri. In ogni caso Fazio tornerà in onda come di consueto la prossima settimana, domenica 4 maggio alle 19.30.