Serie A, è dramma-Inter: la Roma si impone a San Siro

È dramma Inter. La Roma si impone a sorpresa per 1-0 a San Siro, in una gara valida per la 34/a giornata di Serie A, e mette nei guai i nerazzurri che stasera rischiano di perdere la vetta della classifica se il Napoli riuscirà a battere il Torino al Maradona. Un gol di Soulè al 22' gela San Siro e infligge all'Inter la seconda sconfitta di fila in campionato dopo quella di Bologna, la terza se si considera anche il derby di Coppa Italia perso nettamente contro il Milan. E come se non bastasse mercoledì la squadra di Inzaghi sarà impegnata nella difficilissima semifinale di andata di Champions League in casa di un Barcellona al settimo cielo dopo la vittoria in Coppa del Re. La Roma, invece, porta a casa tre punti pesantissimi in chiave Champions League. I giallorossi momentaneamente agganciano il Bologna al quarto posto con 60 punti in attesa delle partite dei rossoblù, della Juventus e della Lazio. Primo tempo che regala tante emozioni, con i nerazzurri che partono fortissimo ma la Roma si difende bene e riparte ancora meglio in contropiede. I giallorossi con lo scorrere del cronometro prendono poi campo e fiducia e alla fine sbloccano il risultato al 22' con Soulé, il migliore in campo dei suoi, con una zampata vincente a due passi da Sommer. La Roma sfiora anche il raddoppio a più riprese con Cristante, Shomurodov e Pellegrini. L'Inter si salva, ma non riesce a trovare spazi nell'attenta difesa giallorossa con il solo Arnautovic pericoloso nel finale di tempo. Come se non bastasse, Inzaghi perde per infortunio Pavard sostituito da Bisseck. Nella ripresa, l'Inter si riversa in attacco alla ricerca del pari ma lascia autentiche praterie alla Roma in contropiede. La squadra di Ranieri, però, fallisce una quantità industriale di occasioni con Pellegrini, Pisilli e Dovbyk più volte. Nell'Inter si rivede anche Dumfries, che si rivela tra i più pericolosi insieme a Barella. Ma i nerazzurri sembrano stanchi e poco lucidi, ci provano anche Calhanoglu e Arnautovic ma senza fortuna.