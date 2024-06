Avs, un dato clamoroso: ecco dove ha preso il 40%. Ilaria Salis, l'analisi delle preferenze

10 giugno 2024 a

Alleanza verdi e sinistra ha ottenuto un ottimo risultato alle elezioni europee, ha infatti incassato il 6,64 delle preferenze, un dato che va al di là delle più ottimistiche aspettative.

E in questo successo di Avs c'è un dato che fa riflettere: il partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni è infatti stato premiato dal voto dei fuori. Quando sono stati comunicati quasi tutti voti, Avs infatti raccoglie il 40,5 per cento, seguita dal Pd a 26,6 per cento, Azione-Siamo Europei al 9,7 per cento, M5s al 7,7 per cento. Staccato il centrodestra nelle preferenze degli studenti fuori sede, che per la prima volta hanno potuto votare senza dover tornare a casa: il primo partito è FdI, che raccoglie circa il 3,5% delle preferenze; Forza Italia il 2,4%, la Lega è sotto l’1%.

Sicuramente a far volare Alleanza verdi e sinistra è la candidatura di Ilaria Salis. L'insegnante e attivista italiana di 39 anni che si trova ai domiciliari a Budapest, in Ungheria, nella circoscrizione Nord Ovest ha preso oltre 115.000 voti, al Sud ne ha guadagnati altri 42.000.

Un risultato, quello di Ilaria Salis, che non stupisce il padre Roberto: "Il problema per Ilaria non è ottenere questo risultato alle elezioni che io peraltro mi aspettavo abbastanza. Adesso il tema è cosa succede da questo momento a quello in cui tornerà finalmente in Italia. Adesso abbiamo un europarlamentare europea che credo prenderà anche una buona quantità di preferenze. Vuol dire che molti cittadini italiani sono andati nella cabina elettorale a scrivere il suo cognome nella scheda. Adesso sarà il momento di capire come le istituzioni italiane si adopereranno per fare rispettare la volontà dei cittadini italiani come si deve", dice Roberto Salis, parlando con i cronisti nel comitato elettorale di Avs.

"Ilaria è contenta, è ancora titubante perché alla fine la certezza della sua elezione ci sarà nel momento in cui ci saranno un milione e 80mila voti per Alleanza Verde e Sinistra. In questo momento ce ne sono 600 mila, pero' le tendenze ci dicono che non ci dovrebbe essere assolutamente nessun problema. È fiduciosa".