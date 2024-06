Matteo Salvini, frecciata a La7: "Ringrazio l'eroico Enrico Mentana. Ma..."

10 giugno 2024 a

Frecciatina di Matteo Salvini ad Enrico Mentana, impegnato in una diretta elezioni su La7 da ieri sera 9 giugno: "Ringrazio l'eroico Enrico Mentana, che ha dormito meno di me e non so come faccia. E lo ringrazio per il servizio che offre", ha detto il leader della Lega all'inzio del suo discorso.

Il vice premier si è quindi riferito al palinsesto della rete di Urbano Cairo: "Diciamo che le trasmissioni che vanno in onda dalla mattina alla sera sulla sua emittente della Lega non sempre danno una rappresentazione rispondente ai fatti e alla realtà, ma questa è una mia libera interpretazione", ha aggiunto. "Detto questo sono soddisfatto, ora dovremo analizzare provincia per provincia", ha sottolineato Salvini.

"Vivi nonostante un ex segretario che vota un altro partito": Salvini, stoccata a Bossi

Ma non finisce qui, Perché Matteo Salvini ha tirato in ballo il direttore del TgLa7 anche quando durante la conferenza stampa si è confrontato con i giornalisti. "Se c'è qualche domanda, nonostante la scarsa autonomia datami dalle due ore di sonno... però se è in onda Mentana, devo esserci anche io a oltranza. Rispondo assolutamente volentieri". E guarda caso il primo giornalista a prendere la parola è proprio Carmelo Schininà di La7. "Partiamo giustamente da chi ha tenuto duro", ironizza il leader della Lega.